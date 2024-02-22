Şenkul: Girne Kordon Boyu için çalışmalar başladı

ads ads ads ads
22/02/2024

ads
Şenkul: Girne Kordon Boyu için çalışmalar başladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Şenkul, “Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, Girne Kordon Boyundaki çalışmaların tamamlandığında ülkenin çok özel bir kamusal alan kazanacağını vurguladı.

Şenkul’un açıklamasının tamamı şöyle:

“Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz.

Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz.

Girne Kordon Boyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak.

Akdeniz’in İncisi Yeni Girne, Yeniden Girne."

22/02/2024 21:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: murat şenkul
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.