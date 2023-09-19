Şenkul, Girne Limanı’nın estetik görünümü için yeni bir proje hazırlayacaklarını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Limanı’nın estetik görünümünü iyileştirmeye yönelik bir proje hazırlayacaklarını açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şenkul, Girne Belediyesi’nin Projeler ve Kent Estetik departmanıyla birlikte Girne Limanı'nda proje çalışmasının sonunu değerlendirmek üzere bir araya geldi, limanının görsel açıdan cazibesini artırmayı amaçlayan proje hakkında konuşuldu.



Dome Otel’den başlayıp Antik Liman girişi arasında yapılacak rekreasyon projesi üzerine detaylı bir inceleme ve değerlendirme yapıldı. Projenin ana hedefinin, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmak olduğu kaydedildi. Bu sosyal alanda yüzde yüz engelli erişimine sahip olacak, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir terasları da bulunacağı kaydedildi.



Açıklamaya göre, yeni anlayış ve yeni vizyon ile tasarlanan proje çalışmasının son aşamasına gelinirken, aynı zamanda bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetler de planlandı. Yeni tuvalet tesisleri, dinlenme alanları, engelli araç park yeri gibi tesisler proje kapsamında yer alırken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanımına uygun olması için özel önlemler alınacak, güvenlik kameraları yer alacak ve kent güvenlik zabıtaları tarafından korunacak.



Girne Limanı'ndaki değerlendirme görüşmesinde projenin son aşamalarına gelinirken, bölgenin gelecekteki dönüşümü vurgulandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu projenin bölgeye büyük bir değer katacağını ve hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alabileceği bir alan sunacağını söyledi. Şenkul, proje çalışmalarının ilerleyişi ve tamamlanmasıyla Girne Limanı’nın, modern, çağdaş ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bir alana dönüşeceğini, turistik cazibesinin daha da artacağını dile getirdi.

Başkan Şenkul, projenin yeni yaz sezonuna yetişecek şekilde başlamasını planladıklarını da ifade etti.