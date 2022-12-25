Şenkul: Girne’yi yeniden Akdeniz’in yıldızı yapacağız

Girne’de Belediye Başkanı seçilen Murat Şenkul, Girne’yi yeniden Akdeniz’in yıldızı yapacaklarını belirterek, “Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi.

Şenkul, seçim sonuçlarını BRT’ye değerlendirdi.

Şenkul, “Çok çekişmeli bir sonuç oldu. Biz aslında daha fazla fark bekliyorduk. Ancak önemli değil biz artık Girne için çalışacağız. Girne’yi yeniden Akdeniz’in yıldızı yapacağız. Yeni bir Girne olacağız, ayrımız gayrımız olmayacak. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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25/12/2022 21:53