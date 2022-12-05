Şenkul: Değişim kaçınılmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, seçim çalışmaları kapsamında Girne esnafıyla bir araya geldi, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Şenkul, Girne’de sorunların çığ gibi büyüdüğünü, ancak mevcut yönetimin sorunları çözecek vizyonunun olmadığını belirterek, “Artık değişim kaçınılmaz” dedi. 25 Aralık’tan sonra Girne’de yeni bir döneme girileceğini dile getiren Şenkul, bazı projerine de değindi. Şenkul, Girne İmar Planı ve Trafik Master Planı’nı revize edeceklerini; Antik Liman’a sahip çıkacaklarını, Kent Güvenlik Birimi’ni 7/24 çalıştıracaklarını ve 60 gün içinde karanlık olan Girne sokaklarının ışıl ışıl olacağını vurguladı.

ŞENKUL: DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut başkan Nidai Güngördü’nün vizyonunun tıkandığını, Girne’de değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Girne’de trafik keşmekeşi yaşandığını, yolların karanlık, kaldırımların yetersiz kaldığını belirten Şenkul, kimsenin bu sorunları çözmek için adım atmadığına dikkat çekti. Şenkul, Girne’de yaşanan herhangi bir sorunla ilgili çözüm önerisinde bulundukları zaman herkesin sorumluluğu bir başkasına yüklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Mesela yat limanı konusuna ‘Bu Turizm Bakanlığı’yla ilgili’; güvenlik sorununa ‘bu polisin sorunu’; şehrin karanlık olmasına ‘sorumluluk KIB-TEK’te’; yolların kötü durumuna da ‘Karayolları Dairesi ilgilensin’ yanıtını veriyorlar. Ancak bu bahaneler kent yaşamında bizi bir adım dahi ileriye götürmüyor.”

“GÜNGÖRDÜ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI”

Murat Şenkul, mevcut başkan Güngördü’nün geçmiş dönemdeki seçim kitapçıklarına bakıldığında, 2010 yılındaki projeleri ile yeni dönem projelerinin hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekti. Güngördü’nün 2010 yılında sahil yoluna yürüyüş yolu yapacağını, ancak 2014 yılında yine başkan seçilmesine rağmen bu projeyi bir türlü yapamadığını vurgulayan Şenkul, buna benzer birçok örnek daha sıraladı. Şenkul, Nidai Güngördü’nün verdiği sözleri yerine getiremediği için ‘başarısızlığını’ kabul edip geriye çekilmemesinin doğal olmadığını belirterek, “Başarısızsanız, yetersiz kalmışsanız yapılması gereken gayet basit; kenara çekilmek...” dedi.

“BU GİDİŞATA DUR DENMELİ”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’deki mevcut gidişata ‘dur’ denilmesi ve değişime hız verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ben seçilince halka bağımsız gibi hizmette bulunacağım. Ama bağımsız olarak seçilerek ‘tek adam yönetimi’ gibi hareket etme düşüncesi sadece Girne’de değil, maalesef tüm ülkede yaşanıyor” şeklinde konuştu.

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05/12/2022 13:53