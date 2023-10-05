Şenkul: Hirondel çemberinde asfalt serme çalışmalarına başladık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hirondel çemberinde asfalt serme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Şenkul, hedefin sabah 07:00'a kadar bitirmek olduğunu vurguladı.

Şenkul'un açıklaması şekilde;

"İyi akşamlar Girne

Hirondel çemberinde asfalt serme çalışmalarına başladık.

Hedefimiz sabah 07.00’a kadar bitirmek.

Bir defada asfalt serimini gerçekleştireceğimiz için işin uzaması durumunda yarın sabah çemberin trafiğe geç açılma ihtimali vardır.

Yarın sabah bahse konu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın sabah yola çıkmadan tarafımızca yapılacak bilgilendirmeleri takip etmesini rica ederiz.

Vatandaşlarımızın bilgisine…"