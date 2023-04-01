Şenkul: Hükümet yine 1 Nisan şakası gibi bir karar aldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyelerin su alış fiyatının 7.5 TL olmasını değerlendirerek hükümetin yine 1 Nisan şakası gibi bir karar aldığını söyledi.

Hükümete çağrıda bulunan Şenkul, "Diğer birçok yasa değişikliğinde olduğu gibi belediye meclislerinin yaptığı tüzükler onaylanıncaya kadar su satış fiyatının alt limitini belirlesinler ki bu da minimum 12 TL olmalıdır, ya da tüzükler geçinceye kadar yeni fiyat uygulamasını durdursunlar."ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul'ın paylaşımı şöyle:

"Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelerin su alış fiyatı 7.5 TL oldu.

Bu rakam belediye depolarına düşen her ton suyun fiyatıdır.

Kayıp/kaçak, eve kadar suyun taşınma maliyeti, faturalama ve tahsilat maliyeti de eklendiği zaman Girne Belediyesi'nin ton başı maliyeti 12 TL’nin üzerindedir.

Yeni yapılan yasa ile su fiyatları tüzük ile belirlenir denmektedir.

Belediye Meclisimizde biz tüzüğümüzü yaptık ve en düşük kullanım olan 0-10 tonu yaklaşık 119 TL yaparak, o kalemdeki ton başı birim fiyatını 11.90 TL olarak belirledik ki bu zararına satıştır bizim için.

Bu bilgilerden sonra bir ek bilgi daha vermemiz gerekmektedir.

Bizim yeni tüzüğümüzü yürürlüğe koymak için merkezi idareden onay isteyip istemediğimiz noktasında 2 farklı hukuki görüş vardır.

1. Belediye meclisi kararı yetkilidir derken

2. Merkezi idare onayını işaret etmektedir.

Özetle bir bakanlar kurulu kararı alındı,

Fiyatlar değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi.

Buradan Hükümete çağrımız ya diğer birçok yasa değişikliğinde olduğu gibi belediye meclislerinin yaptığı tüzükler onaylanıncaya kadar Su satış fiyatının alt limitini belirlesinler ki bu da minimum 12 TL olmalıdır, ya da tüzükler geçinceye kadar yeni fiyat uygulamasını durdursunlar.

Aksi kaostur.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim çünkü hükümetimiz yine 1 NİSAN şakası gibi bir karar almıştır."

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01/04/2023 11:51