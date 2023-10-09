Şenkul: Işıklar devrede olmasa bile trafik akışı iyileşiyor!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Hirondel ışıklarında yapılan düzenlemelerin olumlu sonuçlarını paylaştı. Başkan Şenkul, ilk gününde dahi kameralı ışıkların devrede olmamasına rağmen, araç geçiş sayıları ve sürelerinde dikkate değer bir iyileşme kaydedildi.

Şenkul, bu yolu kullanan vatandaşlarına seslenerek, yol çizgilerine ve ışıklardaki yön oklarına dikkat etmelerini tavsiye etti. Şenkul, bu şekilde geçiş sürelerinin hızlanacağını ve trafik güvenliğinin artacağını vurguladı.

Ayrıca, Başkan Şenkul, olası elektrik kesintileri durumunda dahi endişe etmemeleri gerektiğini belirtti. Şenkul, ışıklı kavşaklarda hem 8 saatlik kesintisiz güç kaynağı (UPS) hem de jeneratör bulunacağını açıkladı.

Başkan, 30 yıllık alışkanlıkların değişmekte olduğuna dikkat çekerek, trafik kurallarına ve sinyallerine azami dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Şenkul, bu önemli gelişmelerle birlikte, Girne trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi.