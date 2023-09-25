Şenkul: Kararı meclis gündemine getireceğim

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul son günlerde kamu oyunu meşgul eden “Hirondelle Çemberi’nin isminin 2022 yılında alınan kararla Rauf Denktaş Çemberi olmasına rağmen çemberin yıkıldığı” eleştirilerine cevap verdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuya ilişkin “Yönetim değişikliği olduğu ve önceki karar hayat bulmadığı için siyaseten konunun yeniden meclis gündemine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Şenkul 2022’de alınan kararın çember veya meydan şeklinde olduğuna dikkat çekerek “O yüzden çember olup olmaması önemli değildir” dedi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

9 aydır gece gündüz demeden, elimizden geldiğince, aklımız ve vizyonumuz kadar kentimize hizmet etmeye çalışıyoruz.

Etraftan gelen saçma sapan iftira, yalan ve karalamaları hiç kale almıyoruz çünkü ne için seçildiğimizi, karakterimizi ve şeffaf yönetim anlayışımızı hemen hemen herkes farkındadır diye düşünüyoruz.

Fakat 1-2 gündür etrafta döndürülen bir başka dedikodu rahmetli kurucu cumhurbaşkanı ile alakalı olduğu için bu konuda açıklama yapma gereği hissediyoruz.

2015 yılında rahmetli cumhurbaşkanının isminin Girne’de bir caddeye veya meydana verilmesi için Girne Belediyesine vakıf tarafından bir başvuru yapıldı.

Ne hikmetse 7 yıl karar üretmeyen eski idare seçime kısa bir süre kala mayıs 2022’de konuyu Meclis gündemine getiriyor ve Yeni Belediye Binası önündeki meydana Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adının verilmesi kararı alınıyor ama seçim zamanı geldiği için alınan bu karar hayata geçmiyor.

Durum bu iken, birileri rahmetli cumhurbaşkanın ailesine ve yakınlarına:

Çembere ismi verilmesin diye çemberi yıktılar gibi ipe sapa gelmez, çocukça bilgiler veriyorlar.

Alınan karar çembere değil meydana ismin verilmesidir.

O yüzden çember olup olmaması önemli değildir.

Yönetim değişikliği olduğu ve önceki karar hayat bulmadığı için siyaseten konunun yeniden meclis gündemine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuyu bizzat Meclis gündemine getirip, yeni yönetimin konu hakkındaki iradesini netleştireceğiz. Şahsi düşüncem:

Dr.Fazıl Küçük, Ziya Rızkı, A.Mithat Berberoğlu isimleri gibi Rauf Raif Denktaş isminin de Girne’nin bir meydanında hayat bulması yönündedir.

Bu konudaki gerçek üstte yazılanlar olup bunun dışındaki aksi tüm bilgiler yanlış ve/veya yalandır.

Biz iş yapmaya devam edeceğiz varsın birileri

yanlış bilgi, yalan ve dedikodu ile bizi yavaşlatmaya çalışsın.

Bunun işe yaramadığını yaşayarak görecekler.

#devam