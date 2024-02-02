Şenkul: Katlı otopark çalışmalarına başladık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile katlı otopark için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde var olan otopark sorunu için katlı otopark çalışmalarımız olduğunu daha önce yazmıştım. Şu an için Yeni Liman, Açık pazar ve Kervansaray bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark, Girne çarşısında ise zeminde yaklaşık 110 araçlık otopark için çalışmalara başladık” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Bu projelerin 2 tanesi öz kaynak diğer ikisi ise kamu özel ortaklıkları ile hayata geçecektir. Kentimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz…” ifadelerini kullandı.