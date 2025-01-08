Şenkul: Komando gibi belediyemiz var!

Şenkul, “ Komando gibiyiz. İşçimiz çok iyi, memurumuz az daha çalışmalı” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Genç TV’de konuştu. Belediyenin çalışmalarını anlatan Şenkul, nüfus oranına göre belediye personelinin yetersiz olduğunu söyledi. “650 çalışanımız var nüfusa göre en 850 olmalı” diyen Şenkul, “ 24 saat tetikte bir belediye yarattık. Komando gibi belediyemiz var. İşçi personelimizden çok memnunum. Memur personelimin vatandaşa güler yüz kısmı tamam. Ama biraz daha performans artırması lazım” dedi.