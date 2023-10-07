Şenkul: Merkezi idarenin de artık elini taşın altına koyması gerekiyor

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Hirondel kavşağındaki düzenlemenin trafiğe olumlu yönde katkısı sağlayacağını, ancak trafik sorununun sadece bu hamleyle çözülemeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şenkul, trafik sorunu için esas olanın, Doğu Çevre Yolu ile Toplu Taşıma hamleleri olduğunu belirterek, bu noktada merkezi idarenin de artık elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

İşte o paylaşım şöyle:

Girne belediyesinin oybirliği ile aldığı karar sonrası trafik komisyonumuzda belirlenen yol haritasını idare olarak yürürlüğü koyduk.

Hirondel kavşağındaki düzenleme bu çalışmaların sadece bir tanesi.

Trafiğe olumlu katkısı olacağından şüphemiz yok ama Girne’nin trafik sorununu bu hamle çözmez sadece bir miktar rahatlama yaratacaktır.

Esas olan Doğu Çevre Yolu ve Toplu Taşıma hamleleridir.

Bu noktada merkezi idarenin de artık elini taşın altına koyup,

sahada delicesine bir bütün halinde çalışan

Girne Belediyesinin dinamizminden faydalanması gerektiğini düşünüyorum.

Girne belediyesi çalışanı, idaresi ve meclis üyeleri ile bir bütündür, tek yumruktur.

Siyaset uğruna bazı açıklamalar yaptırılsa da,

Müdür Muavinlerimizden Akın gardaşımın annesinin vefat haberi sonrası tüm meclis üyesi arkadaşlarımın yaklaşımı kim ne açıklama yaparsa yapsın bana bir kez daha;

Bizim Birlikte GİRNE olduğumuzu hissettirdi.

Mekanın cennet olsun Gülseren abla

(Zeytin Festivali programında idare olarak içimiz kan ağlıyor olsa da herhangi bir değişiklik kararı almadık.)



