Şenkul: Özel Çocuklarımız Yarın Okullarına Daha Güvenli Yoldan Ulaşacak!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel eğitim öğrencilerinin okullarına daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak yol çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şenkul, asfalt serme işlemlerinin dün akşam tamamlandığını ve yol boyama ekibiyle birlikte sabah alanda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yapılan düzenlemelerle dar olan okul yolu daha güvenli hale getirilirken, giriş ve çıkış bölümleri ayrılarak trafik akışının rahatlatıldığı ifade edildi.

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

Özel çocuklarımız yarın itibarıyla okullarına yeni yollarından gidebilecek.

Dün akşam saat sekiz gibi asfalt serme işleri bitti.

Yol boyama ekibimi aradım yarın mesai yapar mıyız dedim, eksik olmasın çocuklar beni kırmadı bugün sabah saat 10’da birlikte alanda buluştuk.

Okulumuzun yolu dar oldugu için mümkün olduğu kadar duvar diplerine kadar asfalt döktük ve giriş bölümünde düzenleme yaparak yola giriş- çıkışı ayırdık, yapılan işlem bu noktada yaşanan sıkışıklığı çözeceği gibi ana caddeye çıkış güvenliğini de artıracak.

Yapmışken tam yapalım dedik, otopark ceplerine kadar alanı yeniden düzenliyoruz boya ekibimizle.

18 yaş üstü bölümündeki Ömer’im, Mustafa’m, özel eğitimdeki Tunahanım, Yavuz Selimim ve arkadaşları;