Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Ülker konusunda Mehmet Harmancı ile ilgili manidar göndermesi, gündemdeki yerini koruyor. Olay her ne kadar tatlıya bağlanmak istense de paylaşımlar birbirini izliyor. Tolga Atakan’ın Şenkul’a sitemine, paylaşımın en altında yanıt veren Şenkul, sözlerine açıklık getirdi.

Şenkul, “Tam tersini söylüyorum. Ben yapsam bunu bile malzeme yapardılar diyorum. Tek cümleyi değil tümünü okusan yazışmanın bunu çok net anlardın Tolga Atakan” demesi dikkatlerden kaçmadı. Şenkul paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: Ülkede bir grup insan var ki gerçekten pes. Söylediğinizin tam tersini topluma enjekte etmeye çalışıyorlar ve bunun için de her türlü manevi zemini kullanıyorlar. Çok yazık. Biraz samimiyet. Olması gereken, olmasında hiç sorun olmayan bir sponsoru ben yapsaydım belli kesimin gereksiz yere beni oradan da eleştireceğini yazıyorum. Burdan alakası olmayan birçok dost da konuya tam tersten giriyor. Ne dediğimi yanlış anlayanların yaptığı yorumlar önemli değil ama işin içine kaybettiğimiz çocukları katmaya çalışanları kınıyorum. En çok da ailelerin kimin ne olduğunu, bu konuda ne hissettiğini bildiğini düşünüyorum.