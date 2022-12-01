Şenkul: Spor kulüpleri, bütçe yaratmak için artık kapı kapı dolaşmayacak

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01/12/2022

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Şenkul: Spor kulüpleri, bütçe yaratmak için artık kapı kapı dolaşmayacak

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, spor kulüplerine altyapılarını geliştirmeleri için maddi katkı sağlayacaklarını belirtti.

Seçim ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şenkul, “Spor kulüpleri, bütçe yaratmak için artık kapı kapı dolaşmayacak” dedi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret eden Şenkul, kentin spor kulüplerinin öne çıkarılacağı bir yapı oluşturmak istediklerini belirterek, belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliği ile dayanışma sağlayacaklarını söyledi.

Şenkul, Belediye’de “spor komitesi” kuracaklarını da kaydetti.

“Girne kentinin sorunları karşısında pasif, içine kapanık, bahaneler üreten anlayışın değişmesi gerektiğini” söyleyen Şenkul, “Bizler mevcut belediye yönetimi gibi sorunlar karşısında topu taca atmayacağız. Sorumluluk alacağız, sorunları çözeceğiz” dedi.

01/12/2022 16:50
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TAGS:  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi, Murat Şenkul,
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