Şenkul: Tarihi yapılar restore edilecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tarihi değirmenin restore edileceğini söyledi. Şenkul tarihi yapıların restore edilmesi için Eski Eserler Dairesi ile birlikte çalışacağını da ekledi.

Şenkul’un sosyal medya paylaşım şöyle:

Kaçış yolu güzergahında bulunan “Değirmen” etrafındaki otlar ve dalları temizleyerek güne başladık.

Bu tarihi yapının restore edilmesi için Eski Eserler Dairesi ile birlikte sorumluluk alacağımızdan şüpheniz olmasın.

Sorunlu konularda sorumluluk alacağımızı söyledik çünkü:

Biz tarihi yapılarımız ile birlikte GİRNEYİZ

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02/01/2023 11:05