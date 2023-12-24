Şenkul trafik ışıklarındaki arızanın nedenini açıkladı

Ülkede dün gece yarısından itibaren birçok noktada trafik ışıkları devre dışı kalmıştı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul arızanın sistemsel sorun nedeniyle yaşandığını söyledi.

Şenkul “İlgili üretici firmanın yazılım programına yılsonu tarihi olarak 31 Aralık yerine sistemsel bir hata ile 23 Aralık girildi” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

Dün gece yarısından itibaren ülke genelinde devre dışı kalan trafik ışıllarındaki sistemsel sorun bulundu.

Lefkoşa bölgesindeki tüm ışıklar ve Girne Yeni Liman ışıkları devreye alınmıştır.

Teknik ekip 2 saat içerisinde diğer bölgelerdeki tüm trafik ışıklarını yeniden aktif etmiş olacaktır.

Peki “bu niye oldu ?, tekrar olur mu ?” sorularınızı da gidermek adına da şu bilgiyi sizlerle paylaşayım.

Bu ışıkların tümünün üreticisi ayni firma.

İlgili üretici firmanın yazılım programına yıl sonu tarihi olarak 31 Aralık yerine sistemsel bir hata ile 23 Aralık girildi.

Geceyarısı itibarı ile de sistem kendini kapattı.

İlgili markanın Kıbrıs’daki bayisinin gece boyu yaptığı temaslar ile bu sorun bulundu ve giderilmeye başlandı.

Özetle bu tip bir sorun bir daha yaşanmayacak.

Gece boyu büyük özveri ile çalışan başta trafik polislerimize, belediyemizin teknik işler sorumlusuna, trafik dalresi mühendislerine ve ilgili firmanın sorumlularına emekleri ve ani müdahaleleri için teşekkür ediyorum.

Onlar sayesinde bu önemli sorun herhangi bir kaza olmadan giderildi.

Herkese iyi pazarlar diliyorum…