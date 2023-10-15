Şenkul: Yağmur suyu altyapısı için de seferberlik ilan edeceğiz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de sağanak sonrası 30 noktada su birikintileri oluştuğunu duyurdu. 1-2 yer hariç ciddi bir su baskını bilgisinin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Şenkul “bahar aylarında kentin yağmur suyu altyapısı için de seferberlik ilan edeceğiz” dedi.

Yoğun yağışlar sonrası özellikle kent merkezinde altyapı eksikliklerinin sonucu olarak yer yer 30 bazı noktalarda 50 cm’i bulan su birikintileri oluştu.

Bu noktaların bazıları bilgimizde olan bazıları ise yeni öğrendiğimiz yerler oldu.

1-2 yer hariç ciddi bir su baskını bilgisi bize henüz ulaşmadı.

Bu kışı bir şekilde geçirip bahar aylarında kentin yağmur suyu altyapısı için de seferberlik ilan edeceğiz.

Daha önce de söylemiştim, kenti bu hale biz getirmedik ama BİZ düzelteceğiz.

Son olarak kaçış yoluna da değinmek isterim, bir noktada ufak çaplı yola toprak akması hariç böylesi bir yağmuru zorlu ve doğal yapıya müdahale edilen bir bölge olmasına rağmen başarı ile atlattı.