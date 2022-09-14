Şenkul: Yap-boz tahtasına çevrilen trafik düzenlemesi

Girne Belediyesi'nin Girne Semih Sancar Caddesi'nde yaptığı trafik düzenlemesi kaldırıldı. CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, Girne Semih Sancar Caddesi üzerindeki trafik düzenlemesinin kaldırıldığını sosyal medyadan duyurdu. Murat Şenkul, trafik düzenlemesinin yap-boz tahtasına çevrildiğini ve belediye kaynaklarının plansız, programsız işlere harcandığını söyledi.

Ayrıca, Girne bağımsız belediye başkanı adayı Zeki Çeler de bugün yapmış olduğu açıklama ile Semih Sancar Caddesi’nin 3 şeride çıkarılmasının trafik sorununu çözmeyeceğini ve kaza riskini artıracağını söylemişti.

Murat Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle:

Yap-boz tahtasına çevrilen trafik düzenlemesi.

Belediye kaynaklarını bu şekilde plansız, programsız işlere harcayarak bitiren yönetim belli ki akıl koymayacak.

Halkın parası resmen çar çur ediliyor.

Dün yapılan bugün değiştirilen düzenlemenin maddi bedelini Girne Halkı ödemeye mecbur mu ?

Bu düzen değişmek zorunda ve DEĞİŞECEK !!!

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14/09/2022 15:02