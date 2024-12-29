Şenkul: Yarın sabah itibarıyla görevimizin başındayız ve ilk işimiz bu…

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de Ordu Pazarı yakınlarında kapalı kutu menfezinin tıkanması nedeniyle su baskının yaşandığını açıkladı.

Yarın itibari ile sorunun çözüleceğini kaydeden Şenkul, “Bu sorun sebebiyle sıkıntı yaşayan çarşı esnafımızdan özür diliyoruz” dedi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

Girne çarşıda bazı haber kanalları logar taştı dese de konunun esası kapalı kutu menfezin tıkanması.

Çarşı altından geçen kutu menfez oldukça büyük olsa da Ordu Pazarı önünde geçmişte menfez içerisinden geçirilen su ve elektrik hattı yoğun yağmurla gelen dalları tuttu ve bu da menfezde tıkanmaya sebep olup taşma yaptı.

Kıb-Tek bölge sorumlusuyla görüştük ve bu sorunu da tarihe havale etmek için birlikte çalışacağız.

Yarın sabah itibarıyla görevimizin başındayız ve ilk işimiz bu.

Bu sorun sebebiyle sıkıntı yaşayan çarşı esnafımızdan özür diliyoruz.

İnşallah bu sorunu bir daha yaşatmayacağız.

Tüm Girnelilerin bilgisine getirmek istedim.