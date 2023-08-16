Şenkul: Yeşil atıkları sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil atıkları sokağa atan vatandaşlara tepki gösterdi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Bahçeyi temizle, yeşil atığı da bulduğun ilk boş arsaya at.

Belediye de bu arkadaşların yaptıklarını temizlesin diye 7/24 canını yesin.

Yeşil atıklarını Girne sanayi bölgesindeki yeşil atık alanına bırakmak yerine bu arkadaş gibi sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecektir.”