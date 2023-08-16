Şenkul: Yeşil atıkları sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecek

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16/08/2023

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Şenkul: Yeşil atıkları sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil atıkları sokağa atan vatandaşlara tepki gösterdi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Bahçeyi temizle, yeşil atığı da bulduğun ilk boş arsaya at.

Belediye de bu arkadaşların yaptıklarını temizlesin diye 7/24 canını yesin.

Yeşil atıklarını Girne sanayi bölgesindeki yeşil atık alanına bırakmak yerine bu arkadaş gibi sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecektir.”

16/08/2023 20:40
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TAGS: Şenkul: Yeşil atıkları sokağa atanlar cezaya maruz kalmaya devam edecek
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