Şenkul’dan Harmancı’ya manidar mesaj

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Rauf Denktaş adının meydana verilmesi sonrası tartışmalara farklı bir boyut getirdi.

Ali Kişmir’in sosyal medyada konu ile ilgili eleştirisini yanıtlayan Şenkul, manidar bir paylaşımı da yanıtına ekledi.

Hem Mustafa Akıncı hem de Mehmet Harmancı’ya gönderme yapan Şenkul, LTB’nin maratonuna işaret ederek, “ Ben ÜLKER’i anasponsor alsam yeşil sermayeci olurdum” diye yazdı. Kişmir’in paylaşımı ve yanıtlar sosyal medyanın ana gündem maddelerinden birisi haline geldi.