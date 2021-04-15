Sennaroğlu, Akbulut İçin Büyükelçilik’te Açılan Taziye Defterini İmzaladı

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15/04/2021

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Sennaroğlu, Akbulut İçin Büyükelçilik’te Açılan Taziye Defterini İmzaladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanı ve başbakan Yıldırım Akbulut için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, taziye defterini imzalamak için Başbakan Ersan Saner ile birlikte Büyükelçiliğe giden Meclis Başkanı Sennaroğlu’nu Büyükelçi Ali Murat Başçeri karşıladı.
Sennaroğlu, taziye defterine şunları yazdı:
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve Başbakanı olarak hizmetleriniz her daim hatırlanacak ve aziz hatıranız Türk milletinin gönlünde hep yaşayacaktır. Mekanınız cennet olsun.”

15/04/2021 16:46
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TAGS: Önder Sennaroğlu, Yıldırım Akbulut
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