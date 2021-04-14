Sennaroğlu, Akbulut’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’nin eski Başbakanlarından Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından Sayın Yıldırım Akbulut’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Görev yaptığı dönemde Kıbrıs Türk halkının hep yanında olmuş ve haklı davamıza desteğini asla esirgememiş bir devlet ve siyaset adamıydı.

Merhum Akbulut’a Allah’tan rahmet dilerken başta aile mensupları ve sevenleri olmak üzere tüm Türk milletinin başı sağolsun.”

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14/04/2021 20:12