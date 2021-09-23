Sennaroğlu, Akdeniz Belediyeler Birliği Heyetini Kabul Etti

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23/09/2021

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Sennaroğlu, Akdeniz Belediyeler Birliği Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Hakan Tütüncü başkanlığındaki Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde; Türkiye’den Eğirdir, Bucak, Sandıklı, Pamukkale, Çiçekpınar, Alanya ve Kızılkaya belediye başkanlarının yanı sıra heyete eşlik eden Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de hazır bulundu.
Kabulde ayrıca Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da yer aldı.

23/09/2021 13:43
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TAGS: Sennaroğlu, Akdeniz Belediyeler Birliğ
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