Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinde heyette yer alan Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Heyeti ile birlikte Aslanlı yolda yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Sennaroğlu, daha sonra saygı duruşunda bulundu. Ardından heyeti ile birlikte Misak-ı Milli Kulesine geçen Sennaroğlu burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Sennaroğlu’nun temasları kapsamında bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Sennaroğlu deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın verdiği sevinç ve gururu yaşıyorum. Aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her şartta Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu hissettirmektedir. Bizler de Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak Anavatanımızla dayanışma içerisinde ilerlemekteyiz.

Kıbrıs Türk Halkı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillerini sizin açtığınız yolda, bilimin ışığında yetiştirmektedir. O yüzden müsterih olunuz, izinizde yürümeye devam edeceğiz. Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.”

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08/06/2021 11:44