Sennaroğlu, Ankara’da…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından Ankara’da düzenlenen “Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, bu amaçla akşam saatlerinde Ankara’ya gitti.

Konferansta KKTC’yi temsilen bir konuşma da yapması beklenen Sennaroğlu’nun 1 Aralık Çarşamba sabahı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Sennaroğlu’na temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile Meclis Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.

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29/11/2021 18:54