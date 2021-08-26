Sennaroğlu, Benter’i Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Benter, Sennaroğlu’na Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kabulde ayrıca Prof.Dr.Benter, Başkan Önder Sennaroğlu’na Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimine geçişiyle yasal olmayan uygulamalarla el konulan ve sömürülen Ata yadigarı Evkaf İdaresi’nin yeniden Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesinin ardından, 15 Nisan 1956 tarihinde Evkaf Binasının bahçesinde düzenlenen törenle Türk bayrağının Evkaf şeref direğine çekilmesini gösteren fotoğrafı takdim etti.

Benter’in kabulünde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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26/08/2021 14:38