Sennaroğlu, CHP’li Belediye Başkanları heyetini kabul etti

KKTC’ye çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Sennaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yer aldığı heyeti, Meclis Mavi Salonunda kabul etti.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun görüşmenin basına açık bölümündeki konuşmasında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti.

KKTC ile TC’nin iki ayrı devlet ve tek millet olduğunu belirten Torun, KKTC’deki 28 belediyeyle karşılıklı iş birliğini güçlendirerek yapılabilecek ortak projeleri değerlendirmek istediklerini kaydetti.

CHP’nin Türkiye’de 250 belediyeye sahip olduğunu ve bunların nüfus yoğunluğu fazla olan yerler olduklarını kaydeden Torun, pandemi sürecindeki tecrübeleri de KKTC belediyeleriyle paylaşmayı arzuladıklarını söyledi.

SENNAROĞLU

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, milli meselede Türkiye’nin KKTC’nin yanında olması ve TBMM’deki dört büyük partinin de bu konuda ortak davranış sergilemesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yapılan ziyaretin KKTC belediyeleriyle güçlü ilişkiler kurulması, iş birliğinin artırılması ve daha ileriye taşınması, yararlı temasların yapılması açısından verimli geçmesini dileyen Sennaoğlu, merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da bu vesileyle anmak istediğini söyledi.

Sennaroğlu, Ecevit ve Erbakan sayesinde yok oluşun eşiğinden dönen Kıbrıs Türk halkının bir devlet kurma noktasına geldiğini belirtti ve kendilerini minnet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

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22/11/2021 14:53