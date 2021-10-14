Sennaroğlu: Çiftçiler kuraklık parasını alamadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu basına açıklama yaptı.

Önder Sennaroğlu, Genel Tarım Sigortası meclisin toplanamamasından dolayı yasaların geçemediğine işaret etti. Sennaroğlu, mecliste görüşülmeyen Genel Tarım Sigortası’ndan dolayı çiftçilerin kuraklık parasını alamadığını ifade etti.

Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni hükümet kuruluna kadar mevcut hükümetin devam etmesi konusunda Başbakan Ersan Saner’e bildirdiğini açıkladı.

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14/10/2021 13:59