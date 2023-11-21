Sennaroğlu DP’ye göz kırptı

Siyasete CTP’de başlayan, devamında UBP ile devam eden Ahmet Sennaroğlu, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile DP’ye göz kırptı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile resim paylaşan Sennaroğlu, “Yeni Şeyler Söylemek Lazım” ifadesini kullandı.

Sennaroğlu’nun paylaşımı “DP’ye göz kırptı” yorumlarına neden oldu.

Son olarak kapanan Büyükkonuk Belediye başkanlığı görevini yapan Sennaroğlu, ciddi bir borç yaratmış, aylarca personeli ödeyememişti.

Siyasi yaşamı değiştirdiği partiler ve mali olarak kötü yönettiği bir belediye ile anılan Sennaroğlu’nun yeni durağı bakalım DP olacak mı?

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