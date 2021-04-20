Sennaroğlu: Erken seçim tarihi için...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ara seçimin yapılmaması konusunda tüm partilerin hemfikir olduğunu belirten Sennaroğlu, esas sıkıntının erken seçim tarihinde yaşandığını kaydetti.

Sennaroğlu, seçim tarihi konusunda hükümetin Nisan 2022, muhalefetin de Ağustos 2021 önerisi olduğunu ifade ederek, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesinde hükümetle muhalefetin oylarının eşit olduğunu bu nedenle de bu komitede seçim tarihinin belirlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Erken seçim tarihi için hükümet ve muhalefetin önerdiği tarihler arasında uçurum olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Sennaroğlu, seçim tarihi ve seçim yasasında değişikliklerin hazırlanması için Başbakan Ersan Saner tarafından önerilen Ad-Hoc komite kurulması konusunda yarın Danışma Kurulu’nu toplayacağını kaydetti.

Sennaroğlu, Danışma Kurulu’ndan çıkacak sonucu Genel Kurul’a sunacağını söyledi.

Esas iradenin Genel Kurul’da olduğunu hatırlatan Önder Sennaroğlu, hükümetin Nisan 2022 tarihi için 27 oyu olduğunu söylediğine de dikkat çekti.

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20/04/2021 11:48