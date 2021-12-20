Sennaroğlu: Huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı şehitlerimizdir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu mesajında, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs’ta onurlu bir yaşam sürdürme mücadelesinde, önemli bir dönüm noktasını oluşturan, Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek isteyen Rumların saldırısı ile başlayan ve 1974 Barış Harekâtı ile son bulan, tarihte Kanlı Noel olarak anılan 21 Aralık 1963’ün üzerinden 58 yıl geçtiğini ifade etti.

“Bizler, gelecek nesillere bir barış, huzur adası bırakmak istiyorsak geçmişte yaşanan bu ve benzeri her olayı çok iyi bilmeli ve bunlardan olumlu dersler almalıyız” diyen Önder Sennaroğlu, Kıbrıslı Türklere yaşatılan faşist ve her türlü şovenist saldırılarla benzeri toplumsal trajedilerin adada ve tüm dünyada artık son bulmasını diledi.

“ADADAKİ TÜRK VARLIĞI KORUNDU”

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla ada genelinde başlatılan Rum saldırılarına, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında dur denildiğini, adadaki Türk varlığının korunduğunu, bu uğurda birçok canın feda edildiğini kaydetti.

“Bu gün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir” vurgusu yapan Sennaroğlu, bu uğurda canlarını veren şehit ve gazileri minnet ve rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun” dedi.

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20/12/2021 19:00