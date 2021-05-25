Sennaroğlu İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu’nu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

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25/05/2021

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Sennaroğlu İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu’nu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde  Öksüzoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cumhuriyet Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, İstatistik Kurumu’nun önemine değinerek, ülkede birçok konuda planlama ile alakalı çalışmalar yapılırken kurumun sağladığı verilerin her zaman büyük bir yol gösterici olduğunu kaydetti. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Sennaroğlu, tüm kurum çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. 

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 

25/05/2021 12:09
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TAGS: İstatistik Kurumu, Önder Sennaroğlu, Özer Öksüzoğlu ve,
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