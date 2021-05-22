Sennaroğlu, KTSO Genel Kuruluna video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti

Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısına video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti ve Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

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22/05/2021

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Sennaroğlu, KTSO Genel Kuruluna video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısına video bağlantısı ile katılarak üyelere hitap etti ve Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının müreffeh bir yaşam sürdürmesine katkıda bulunmak için sanayi alanında gerçekleştirmekte olduğunuz faaliyetler bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.

“Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için daima üretmemiz gerektiği bilinci içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmışlığını sürdürmesi için siz değerli sanayicilerimize büyük bir görev düşmektedir” ifadesini kullanan Sennaroğlu şöyle devam etti:

“Üstlenmiş olduğunuz bu görevle yerli üretimin teşvik edilmesi hususunda toplumumuza umut olduğunuzu ifade etmek isterim.

 Bu duygu ve düşünceler ışığında, 35. Olağan Genel Kurulda yarışacak olan adaylara başarılar diler, bu yarışın birlik ve beraberlik ortamında geçmesini temenni ederim.”

22/05/2021 13:36
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TAGS: sennaroğlu, ktso, haberkıbrıs,
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