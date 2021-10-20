Sennaroğlu Meclis’i toplantıya çağırdı

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20/10/2021

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Sennaroğlu Meclis’i toplantıya çağırdı

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nu yarın toplantıya çağırdı.

Yarınki gündeminde güncel konuşmaların yer aldığı Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı. Bir sonraki toplanma denemesini 11 Ekim’de yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle açılamamış, toplantı ertelenmişti. Ancak Meclis Genel Kurulu sonraki günlerde de toplanamamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında dün Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Sennaroğlu toplantı sonrasında “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini” açıklamıştı.

 

20/10/2021 18:49
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TAGS: Sennaroğlu Meclis’i toplantıya çağırdı, haberkibris,
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