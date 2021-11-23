Sennaroğlu: Öğretmenlerimiz, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır

ads ads ads ads
23/11/2021

ads
ads
ads
Sennaroğlu: Öğretmenlerimiz, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin başarısı, ülkemizin gelecekteki başarısı olacaktır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz her alanda yenileşmeyi savunan, milli birlik, beraberlik, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.”

23/11/2021 18:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sennaroğlu: Öğretmenlerimiz, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.