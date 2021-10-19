Sennaroğlu: Olağanüstü birleşim sağlık problemi yaşayan milletvekilinin durumuna bağlı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, katıldığı bir TV programında Danışma Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki parti başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildiğinden söz eden Sennaroğlu, 5 yasa tasarısının aciliyeti olmasından ötürü meclisin olağanüstü bir birleşim yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nden bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasından ötürü nisabın sağlanmasında sorun yaşanacağını açıklayan Sennaroğlu, sorunun çözülmeye çalışıldığını vurguladı. Sennaroğlu, sağlık problemi yaşayan milletvekilinin yurt dışına çıkabileceğini belirterek önümüzdeki saatlerde konunun çözülebileceğini ekledi.

Öte yandan bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu da meclis nisabına destek vereceğini açıklamıştı.

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19/10/2021 18:31