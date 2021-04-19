Sennaroğlu, parti başkanlarıyla görüşüyor

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, parti başkanlarının yer aldığı Danışma Kurulu’nu topladı

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19/04/2021

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Sennaroğlu, parti başkanlarıyla görüşüyor

HP milletvekili Erek Çağatay'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP milletvekili Jale Refik Rogers'ın temaslı olduğunu açıklamasının ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, parti başkanlarının yer aldığı Danışma Kurulu’nu topladı.

Toplantıda Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının yapılıp, yapılmayacağı ve bundan sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuluyor.

Öte yandan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu'nun da yurtdışında olduğu için meclis genel kuruluna katılamayacağı öğrenildi.

19/04/2021 12:07
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TAGS: Meclis, Başkanı, Önder Sennaroğlu, parti, başkanları,
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