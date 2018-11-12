Sennaroğlu: Patatesi altın yaptınız, bu gidişle 3 yıla hellimi de ithal edeceğiz

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu bütçenin görüşülmesinde zaman kaybedildiğini, üreticinin mağdur edildiğini, üreticilerin bugün tarlada olmadığını çünkü üreticilerin borç yükü altında olduğunu kaydetti.

Sennaroğlu, tarımda kaosun büyüdüğünü, üreticinin mutsuz olduğunu, sistemin doğru gitmediğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu. Ülkede tohum bulunmadığını, bakanlıkta kaosun, iş bilmezliğin olduğunu, patatesin “altın” yapıldığını savunan Sennaroğlu, temel besin kaynağı patatesin bile ülkede bırakılmadığını söyledi.

Bu hükümetin bu politikayla devam etmesi halinde 3 yıl içinde ülkeye hellim ithal edileceğini ifade eden Sennaroğlu, bakanlığın silkelenmesi gerektiğini kaydetti. Sennaroğlu, üreticinin perişan olduğunu, böyle bir beceriksizliğin olamayacağını, patatesin 15 TL’ye satılmasını aklının almadığını, tohum süt konusunda yapılanlara aklının ermediğini, bunlar böyleyse bakanlığa ne gerek olduğunu ifade ederek, üreticilerin sıkıntılarını dile getirdi.