Sennaroğlu: Proje değil temizlik yapıldı,

Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Kaplıca’daki plajda bir dozerin plajı kazması görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve vatandaşların bu çerçevede plaja zarar verildiği düşüncesi ile duruma tepki göstermesi üzerine açıklama yapan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sahilin temizlendiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sennaroğlu: "KAPLICA halk plajında dozerle katliam yaptığımız söylenmekte; orada tamamen yapılan, yaklaşık 1 aydır tüm halk tarafından şikayet edilen ve talep edilen temizlik çalışmasıdır (fija,taş vs)..

Kesinlikle başka bir çalışma yoktur, olamazda..." dedi