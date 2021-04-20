Sennaroğlu: Sendikanın temaslılarla ilgili grev yapılacağı yazısı var

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’de ‘Manşet +’ programında temaslılardan dolayı meclis çalışanlarına idari izin verilmesinden dolayı meclisin açılamaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Önder Sennaroğlu, muhalefetin, mecliste çalışanların temaslı olmalarından dolayı idari izin verilmesini eleştirildiğini ifade ederek, yaşanan süreci şöyle anlattı:

UBP milletvekili Yasemin Öztürk, 14 Nisan’da pozitif olan kişiyle aynı ortamda olmasından dolayı komite toplantısını iptal etti. PCR testi yaptırdı ve sonuç negatif çıktı. Çarşamba günü meclise geldi. Muhalefet milletvekilleri ve çalışanlar, ‘temaslı olduğunuzu söylediniz aynı ortamda olmamalıyız’ dedi. Sendika ve çalışanlar greve yaptı. Perşembe günü meclis yapılamadı. Sendika ‘Perşembe günü grevi kaldırıyoruz’ dedi. Temaslı olan biri komite ve kurula katılırsa eylem yapacağız diye yazılı bilgi verdi.

Süreç devam ederken, sendika başkanı Güven Bengihan da pozitif oldu. Grevde sendika çalışanları ve meclis çalışanları güven Bilgehan’la yakın temasta bulundu ve temaslı oldular. Sağlık bakanlığı, ‘temaslı çalışanlar, 21 ve 28 Nisanda PCR testi yaptırmaları ve sonuçları negatif ise meclise gelebilirler’ dedi. Bu esnada HP milletvekili Erek Çağatay pozitif oldu. Erek Çağatay Perşembe günü meclisteydi. Temas ettiği kişiler ve bulaştırma ihtimali muammadır. Çağatay ile temaslı olanlar da tedirgin oldular ve endişe içinde olduklarından dolayı meclise katılmadılar. Meclisin ita amiriyim sağlık hassas bir konu. Kimseye zorlama yapma yetkisi kendimde görmedim. Meclisi açma olma ihtimaline karşı meclis grev kırıcılığı olmasın diye meclis açılmadı".

Meclis oturumlarının 28 Nisan’a kadar yapılmaması kararıyla ilgili konuşan Sennaroğlu, "CTP, HP, UBP Başkanları ve Meclis Başkanından oluşan 4 kişilik danışma kurulunu toplayarak konuyu değerlendirdik. Muhalefet kabul etmeyince 2’ye 2 karar çıktı. Oturumların ertelenmesi kararı oy çokluğu ile kabul edildi ama genel kurulda oylanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Meclis’in Perşembe günü toplanmaması halinde konunun karar bağlanıp bağlanmayacağı sorulan Sennaroğlu, “Eğer Meclis, çalışanları nedeniyle Perşembe günü toplanamaz ise iç tüzük gereği bu kararın değerlendirilmesi bir sonraki oturuma yani Pazartesi gününe kalır” bilgisini paylaştı.

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20/04/2021 12:06