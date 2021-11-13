Sennaroğlu, TBMM Futbol Takımı Heyetini Kabul Etti

ads ads ads ads
13/11/2021

ads
ads
ads
Sennaroğlu, TBMM Futbol Takımı Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile maç yapmak amacıyla ülkeye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı heyetini kabul etti. 
Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda konuşan TBMM Futbol Takımı Kaptanı Kocaeli Milletvekili Türkiyeli eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, kabulden dolayı teşekkür ederken KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümünde bu mutluluğa ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, TBMM Futbol takımının burada olmasının, ülkenin maruz bırakıldığı spor ambargolarına dikkat çekilmesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. 
Sennaroğlu, “Bu insani konuda verdiğiniz destek ve dünyaya ilettiğiniz mesaj için teşekkür ederim. Yapacağınız spor karşılaşmaları ile KKTC’de modern tesislerin var olduğunu, uluslararası müsabakalar için her bakımdan hazır olduğumuzu bir kez daha gösterme şansı yakalayacağız.” dedi. 
Kabulde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu. 

13/11/2021 13:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sennaroğlu, TBMM Futbol Takımı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.