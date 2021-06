Sennaroğlu, TBMM’de Şentop ile Bir Araya Geldi

Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM’de gerçekleşen görüşmede önce iki Meclis Başkanı yaklaşık yarım saat baş başa görüştü, ardından heyetler arasında görüşmeye geçildi.

TBMM Başbakanı Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve heyetine hoş geldin dilediğinde bulundu.

ŞENTOP: “KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÜLKEMİZ VE HALKIMIZIN GÖNLÜNDEKİ YERİ ÇOK MÜSTESNADIR”

Sennaroğlu’nun Cumhuriyet Meclisi başkanlığına seçilmesinin ardından çeşitli vesilelerle telefonla görüştüklerini kaydeden Şentop, salgın sebebiyle uluslararası görüşmelerde birtakım aksaklıklar olduğunu, fiziki ziyaretlerin iptal edildiğini ve yavaş yavaş fiziki ziyaretlerin de başladığını söyledi.

2019’da TBMM Başkanlığına ilk seçildiğinde KKTC’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Şentop, geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı ve bu sene de mart ayı başında ise KKTC Başbakanı Ersan Saner’i TBMM’de ağırladıklarını anlattı.

Şentop, “Aramızdaki temaslar, ilişkilerimizin bulunduğu en üst seviyeyi ve birbirimize vermiş olduğumuz değeri göstermektedir. KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün ülkemiz ve halkımızın gönlündeki yeri çok müstesnadır. Cumhuriyet Meclisi de TBMM bakımından aynı özel konuma haizdir. Meclislerimiz arasındaki iyi ilişkiler ilk günden bugüne kadar meclis başkanlığıyla ilgili komisyonlar, dostluk grupları ve idari teşkilatlarımız arasında mükemmel bir şekilde yürümektedir. Meclisimiz, Kıbrıs meselesine dair her gelişmeyle yakından ilgilenmektedir. Cenevre’de düzenlenen gayriresmi 5+1 BM toplantısı da meselenin gereği açısından adeta bir mihenk taşı olması hasebiyle dikkatle takip edilmiştir. Rum tarafı, Cenevre’de iktidarı ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmayacağını bir kere daha gözler önüne sermiştir. Türk tarafını sözde devletlerine yamamaya çalıştığını bütün dünya görmüştür. 1968’den bugüne kadar devam eden müzakere süreçlerinin maalesef bu sorunlu zihniyet sebebiyle Kıbrıs meselesine bir çözüm getirilemediği aşikardır” dedi.

“TBMM, KIBRIS TÜRK TARAFININ ÇÖZÜM VİZYONUNA TAM DESTEK VERMEKTEDİR”

2004’teki Annan Planı ve 2017’deki Crans Montana sürecinde Rumların federasyonu reddettiğini hatırlatan Şentop, Ada’daki Türk toplumunu eşit görmeyen hatta yok sayan bu zihniyetle Kıbrıs’ta siyasi bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti.

Şentop, Rum tarafının uzlaşmaz ve Ada’nın gerçeklerinden kopuk tutumunun bütün müzakereleri sonuçsuz bıraktığını vurgulayarak, “Bu ortamda (Rum kesiminin) hala yeni bir ortaklık devleti istediklerini iddia ederek zamana oynamaları ve statükodan faydalanmaya çalışmaları anlaşılmaz bir durumdur. Cenevre’deki toplantı, 53 senedir netice vermeyen federasyon modelini artık müzakere etmeyeceğimizi kayda geçirmemiz bakımından son derece değerli bir adım olmuştur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan bir müzakere sürecinin başlayamayacağı esasen aşikardır. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk tarafının toplantıda sunduğu yazılı öneri, çözüme yönelik vizyonumuzu açık bir şekilde göstermiştir. TBMM, bu çözüm vizyonuna ve teklife tam destek vermektedir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini korumaya kararlı olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, hiçbir şart ve ahvalde yalnız kalmayacak, karşılaştığı her zorlukta yanında ana vatanını bulacaktır. Tüm dünyanın salgından muzdarip olduğu bir dönemde ülkemiz Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmamış, ilaç, tıbbi malzeme ve aşı konusunda elinden geleni ulaştırmıştır.Türkiye, KKTC’nin gelişip güçlenmesi, Kıbrıs Türk müreffeh bir istikbale sahip olması için her daim dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Ankara’daki istişarelerinizin verimli geçmesi ve ziyaretinizin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. KKTC’deki tüm bakanlara, değerli dostlarımıza, Cumhuriyet Meclisine ve Kıbrıs Türk halkına TBMM’den gönül dolusu sevgiler ve selamlarımızı iletmenizi diliyorum. Tekrar Türkiye’ye ve TBMM’ye hoş geldiniz” dedi.

SENNAROĞLU: “TÜRKİYE VE KKTC ORTAK, TEK SES VE VÜCUT HALİNDE HAREKET ETMEKTEDİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, görüşmede yaptığı açıklamada, “TBMM’de bulunmak ve ilk yurtdışı ziyaretimizi Ankara’ya yapmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgi ve selamlarını getirdik. İlişkilerimizin her geçen gün artarak gelişmesi hem bizleri hem KKTC halkını sevindirmektedir” dedi.

Kıbrıs meselesinin Türk ulusunun milli meselesi olduğuna dikkati çeken Sennaroğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barışın geldiğini hatırlattı.

Sennaroğlu, “Ne yazık ki yaklaşık 50 yıldır süren görüşmeler neticesinde, Rum tarafının olumsuz tavrı nedeniyle bir siyasi çözüme ulaşılamamıştır. Anavatan Türkiye ve KKTC, Cenevre’deki 5+1 zirvesinde iki eşit egemen devlet çerçevesinde, yan yana yaşayan iki devletli bir çözüm modelini masaya getirmiş ve bunu dünya kamuoyuna duyurmuştur. Burada hem anavatanımız Türkiye ve KKTC ortak, tek ses ve vücut halinde hareket etmektedir. Bu bakımdan anavatanımıza Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi.

Kıbrıslı Türkler olarak 1571’den bu yana Ada’da olduklarını kaydeden Sennaroğlu, sonsuza kadar da var olmaya devam edeceklerini, bütün dünyanın bunu böyle bilmesi gerektiğini söyledi.

Sennaroğlu, “Kıbrıs coğrafyasında en az Rumlar kadar biz de söz sahibiyiz ve oranın sahiplerinden bir tanesiyiz. Dünya eninde sonunda bunu görecektir. Nasıl bir çözüm olursa olsun, Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun olmazsa olmazı, anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüdür, bundan hiçbir Kıbrıslı Türk vazgeçmez, vazgeçmeyecektir. Bunu burada vurgulamak isterim. Tekrar Türkiye’de bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

SENNAROĞLU, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Yapılan görüşmelerin ardından Sennaroğlu ve heyeti, TBMM Başkanı Şentop eşiliğinde TBMM Genel Kurulunu ziyaret etti.

Heyet, ardından 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TBMM’de hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

TBMM’de yer alan görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, sırasıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

