Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Muş’a AK Parti Milletvekilleri Necip Nasır, Feyzi Birdibek ve Metin Gündoğdu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ile Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Kabulde ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

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03/06/2021 18:00