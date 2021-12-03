Sennaroğlu ve Candan adaylık başvurularını yaptı

UBP İskele milletvekili Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile CTP Güzelyurt milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan 2022 Erken Genel Seçimlerle ilgili adaylık başvurularını yaptı.

Armağan Candan, adaylık başvurusunun ardından sosyal medyadan kısa bir açıklama yaparak “Yeni dönem için adaylık başvurumuzu yaptık...Hedefimiz Kıbrısımızın iyiliği ve Kıbrıs Türk halkının dünyada saygın yerini alarak hak ettiği yaşam seviyesine ulaşması” ifadelerini kullandı.

UBP İskele milletvekili Önder Sennaroğlu ise geniş bir açıklama yaptı. Sennaroğlu’nun açıklaması şöyle:

Değerli Ulusal Birlik Partililer ve halkımız;

Sizlerin kıymetli iradesiyle uzun yıllardır aktif siyasette görev alan birisiyim. Milletvekili, Bakan ve şimdi de Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak ülkemize hizmet etmekteyim. Meclis Başkanlığı görevini üstlendiğim bu süreçte ülke siyaseti önemli krizler yaşamıştır. Bu dönemde ben de üzerime düşen vazifeyi yaparak yüce meclisimizdeki uzlaşı ortamını yaratmak için elimden gelen gayreti gösterdim.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ve ekonomi başta olmak üzere, tüm sektörlerimizi derinden etkileyen pandemi sürecinde de bu zorlukları atlatmak adına dayanışmamız, tıpkı geçmiş dönemde hissettiğimiz ruhla devam edecektir.

Değerli kardeşlerim,

Beni çok iyi tanıyorsunuz. Bu toprakların kıymetini bilen, üretimin, ülke için çalışmanın öneminin daima farkında olan bir neslin bizlere bıraktığı mirası devam ettiriyoruz. Bu topraklarda doğdum. Bu toprakların sahipleri, sizlerin sıkıntılarını sizlerin dertlerini çözmek için uzun yıllardır sizlerin vekili oldum.

Yeni dönemde de siz Ulusal Birlik Partili kardeşlerimin desteğiyle el birliği ile çalışarak hayvancımızın, çiftçimizin, üreticimizin , ülkemizin tüm kesimlerinin refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sizlerin onayını alarak ve güveninizi tazeleyerek yeniden ülkeme hizmet için Ulusal Birlik Partisi’nden aday olduğumu ifade etmek isterim. 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek aday adaylığı seçiminde İskele Milletvekili Aday Adayı olduğumu ifade etmek isterim.

Bizlerle birlikte yürüyen tüm kardeşlerime en derin selamlarımı sunuyorum.

Teşekkürler,

Önder Sennaroğlu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

UBP İskele Milletvekili ve Aday Adayı

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03/12/2021 10:37