Sennaroğlu’na “kırmızı kart”

Büyükkonuk’ta UBP ile UBP, kendi kendi ile yarışıyor. UBP’nin bölgede etkili isimleri, parti adayı Ahmet Sennaroğlu’ndan desteğini çekti. Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve Sunat Atun, eski vekiller Öustafa Gökmen, Hamit Bakırcı ve Hüseyin Alanlı yanında, İlçe Başkanı Osman Kırşan da tarafını bağımsız aday Metin Gökalp olarak belirledi. Ekip, geçtiğimiz günlerde iftarda bir araya gelirken, paylaşılan resim, UBP içerisinde de rahatsızlık yarattı. Ahmet Sennaroğlu ve UBP milletvekili babası Önder Sennaroğlu, Büyükkonuk’ta adeta yalnız başlarına UBP için kampanya yürütüyor. UBP Genel Merkezi’nin olayla ilgili tavrı ise merak konusu...

Fotoğrafta ayrıca, mevcut UBP’li belediye meclis üyeleri ile, bölge milletvekili Yasemin Öztürk’ün eşi Muhammet Öztürk de yer alıyor.