Sennaroğlu'ndan Asiltürk İçin Mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hayatını kaybeden Türkiye’li siyasetçi Oğuzhan Asiltürk için mesaj yayınladı.

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01/10/2021

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Sennaroğlu'ndan Asiltürk İçin Mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hayatını kaybeden Türkiye’li siyasetçi Oğuzhan Asiltürk için mesaj yayınladı.
Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:“Türk Siyaset hayatının önemli isimlerinden birisi olan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı  Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Asiltürk’e Allah’tan rahmet dilerken, kederli  ailesine, Saadet Partisi Camiası’na ve tüm  Türk milletine sabır ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”.

01/10/2021 14:12
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TAGS: Önder Sennaroğlu, Oğuzhan Asiltürk
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