Sennaroğlu'ndan Asiltürk İçin Mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hayatını kaybeden Türkiye’li siyasetçi Oğuzhan Asiltürk için mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:“Türk Siyaset hayatının önemli isimlerinden birisi olan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Asiltürk’e Allah’tan rahmet dilerken, kederli ailesine, Saadet Partisi Camiası’na ve tüm Türk milletine sabır ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”.

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01/10/2021 14:12