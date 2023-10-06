Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.

Beşiktaş'ta Güneş bugün idmana da çıkmadı.

Beşiktaş yönetimi de olağanüstü seçim kararı aldı. Olağanüstü seçim için, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şenol Güneş’e Emekleri İçin teşekkür ederiz. Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.



Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ



41 maç

28 galibiyet

7 beraberlik

6 mağlubiyet