Şenol Güneş: Hakemler oyunun kurallarını bilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca'nın 13. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta bordo mavililerin tek golü Okay Yokuşlu'dan geldi.

Ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 3 yaptı.

Trabzonspor'daki 5. dönemine Beşiktaş maçıyla başlayan Şenol Güneş dev maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Oyuna başlarken başka planımız vardı. Ofansın yanında defans da düşünüyorduk. Hiçbir parametrede öne çıkamıyorsak gerideyiz. Yine de 1 puan almak önemli. Bütün oyuncular yürekten oynadılar. Rakip çok formda. Kanatları kontrol edelim derken hücuma çıkmamız gerekiyordu. Simon Banza bize çok yardımcı oldu. Rakip oyuncu değişiklikleri yaptı. Giren çıkan katkı verdi. Savunma anlayışında iyiyiz ama adam kaçırıyoruz. Hücum oyuncuları değiştirerek kontrollü oynamaya çalıştık. Kaybedebilirdik. İki takım da 2'şer puan kaybetti. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. İlk defa bu oyuncular taraftara umut ışığı verdi. Taraftar müthiş devreye girdi. Yürekli, dirençli oynayan bir takımımız var. Böyle bir oyuncu karakterine sahip olunca kalan sorunları düzeltiriz. Biz de bunun için buradayız. Futbol adına tek taraflı izlenen maç. Başlangıçta iyiydik. Bizim için beklenmeyen bir pozisyon oldu, kırmızı kart gördük. Beşiktaş'ın gol atacağını bekliyorduk. Hiç çıkamayacak olabileceğimizi düşünmedik çünkü 10 kişi olan bir takım da atak yapabilir. Belki bunu da çalışmamız lazım. Her yerden gelen taraftarlarımız var. Onları yüzüstü bırakamayız. Hakemler de maalesef oyun kurallarını bilmiyor. Cihan Çanak'ın pozisyonunda beyin sarsıntılarında eksta bir oyuncu değişikliği oluyor. Merkezdeki iki oyuncum iyi oynadı. Uğurcan çok iyiydi, savunma anlayışında iyiyiz ama adam kaçırma konusunda sıkıntımız var. Böyle bir oyuncu karakterine sahipsek, kalan sorunları biz düzeltiriz. Biz bunun için buradayız."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, kısa bir dönem takımla birlikte olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördü Visca. En iyi oyuncularımızdan biri. Tecrübeli bir oyuncu. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var. Orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer şekilde pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı."

Simon Banza'nın ilk maçına rağmen çok uyumluydu olduğunu dile getiren Güneş, "Hani yeni geldi, acemidir falan diyecek bir şeyimiz yok. Forvette de oynayan Simon Banza'yı ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. Çünkü 10 kişi de kalsanız oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre 10 kişi oynadık. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.