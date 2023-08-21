Şenol Güneş: Ne olursa olsun kazanmalıydık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 90+4'te yediği golle Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknil direktör Şenol Güneş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi. İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak gitgel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Günel hakem kararlarıyla ilgili "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir." dedi.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direkörü Osman Özköylü, "Normal şartlarda bizim hep topa sahip olan bir yapımız var. Yeni gelen oyuncularımızdan dolayı istediğimiz kurguyu uygulamakta zorlanıyoruz. Oscar ikinci yarı girdi, fizik olarak hazır değil. Endri hazır değil. Bazı oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu da bizim oyunumuza engel teşkil ediyor. Beşiktaş yorgundu, özellikle ilk yarıda baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Orada daha tedbirli oynayarak koşucu oyuncularla onları engelleyen, istedikleri pozisyonları vermemeye çalışarak oynadık. Büyük oranda başarılı olduk. Beşiktaş gibi bir takıma karşı pozisyon veriyorsunuz. Gol dışında benim saydığım 2 tane net pozisyonları var. Onun dışında yüzde 100 denecek pozisyon vermedik. Topa sahip olunca oynamaya çalıştık ama ilk yarıda çok top kaybettik, bu da savunma yapmamıza neden oldu. İkinci yarı Beşiktaş yorulunca topa daha çok sahip olduk, daha tehditkar olduk. 90. dakikada da olsa penaltıyla beraberliği yakaladık. Çok önemli bir puan. Acı tecrübeden sonra geçen haftaki, bu haftaki yürekli oyun büyük anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.